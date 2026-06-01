Fransa, İsrailli yetkililerin Eurosatory savunma fuarına katılımını yasakladı

Fransa Savunma Bakanlığı, Paris'teki Eurosatory savunma fuarında İsrail'in ulusal stant kurmasını ve hükümet temsilcisi göndermesini yasakladı. İsrailli şirketlerin yalnızca hava savunma silahları sergilemesine izin verildi. İsrail kararı 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Fransa Savunma Bakanlığı, başkent Paris'te düzenlenecek Eurosatory savunma fuarına İsrail'in ulusal stant kurmasına ve fuara hükümet temsilcisi göndermesine izin verilmeyeceğini açıklayarak, İsrailli şirketlere ise fuarda yalnızca hava savunma silahları sergilemesine izin verdi.

Fransa, 15-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Eurosatory savunma fuarına İsrail'in katılımına onay vermedi. Fransa Savunma Bakanlığı, Paris'te düzenlenecek Eurosatory savunma fuarına İsrail'in ulusal stant kurmasına ve fuara hükümet temsilcisi göndermesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'nın İsrailli yetkililerin Eurosatory savunma fuarına katılımını ve ulusal stant kurulumunu yasakladığını doğrulayarak, İsrailli şirketlere ise fuarda yalnızca hava savunma silahlarını sergilemesine izin verdiğini aktardı.

İsrail Savunma Bakanlığı, bu kararı "siyasi ve ticari hesaplara dayanan utanç verici bir karar" olarak nitelendirerek, bunun "uluslararası savunma fuarlarını düzenleyen yerleşik normlara doğrudan aykırı" olduğunu vurguladı.

Öte yandan Fransa, 2024'te düzenlenen Eurosatory fuarına başlangıçta İsrailli savunma firmalarının katılımını yasaklamış; ancak daha sonra bu karardan geri adım atmıştı. 2025 Paris Hava Fuarı'nda ise organizatörler, saldırı silah sistemleri sergileyen İsrailli şirket stantlarının çevresine siyah bölme duvarlar örmüştü. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
