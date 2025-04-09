Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi ve Lylon bölgesi Belediye Başkanı Gregory Doucet yolsuzluk iddiaları ile gözaltına alındı.

Le Monde'un haberine göre kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçlamalarıyla açılan bu soruşturma, aynı kaynağa göre ve Journal du Dimanche (JDD) gazetesinin haberini doğrulayacak şekilde, Mart 2024'te Lyon Belediye Binası'nda yapılan bir aramayla daha önce de gündeme gelmişti.

SÖZCÜSÜNDEN İLK AÇIKLAMA

Gregory Doucet'in sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın normal bir aşaması kapsamında, toplumu temsil eden biri olarak ifade veriyor. Belediyenin nasıl işlediğini açıklamak ve alınan kararların yasallığını savunmak üzere ifade veriyor. Yargı süreciyle tamamen iş birliği içinde" dedi.

2024 yılı başında, bölgesel hesaplar mahkemesinin (CRC) yaptığı bir bildirimin ardından Lyon savcılığı tarafından yargı süreci başlatıldı ve 13 Mart'ta yaklaşık yirmi polis memuru belediyede arama gerçekleştirdi.

Soruşturmanın amacı, habere göre"proje yöneticisi pozisyonlarının yasal düzenlemelere uygun olup olmadığını, yani bu kişilerin gerçekten belediye adına projeler yürütüp yürütmediklerini, seçimle göreve gelen yöneticiler adına değil, belirlemek."