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Fransa'da yeni hükümet kuruldu: İşte dikkat çeken yeni kabine

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sol ittifakın adayı yerine eski AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i başbakan olarak atadı. Yeni hükümetin oluşumu, ülkede siyasi gerginlikleri artırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2,5 aylık belirsizliğin ardından sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine atadığı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier başkanlığındaki hükümet kuruldu.
Fransa'da 2,5 aylık belirsizliğin ardından yeni hükümet kuruldu. Ulusal Meclis'in askıda kaldığı ve ülke içindeki siyasi bölünmelerin derinleştiği seçimlerin üzerinden 2,5 ay geçmesinin ardından açıklama Elysee Sarayı tarafından yapıldı. Açıklamada, Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine başbakan olarak atadığı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in hükümeti kurduğu belirtildi. Açıklamada, 39 üyeli kabinede 33 yaşındaki Antoine Armand'ın maliye bakanı olarak görev yapacağı, Jean-Noel Barrot'un ise dışişleri bakanı olacağı kaydedildi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun ise görevine devam edeceği bildirildi.

MACRON'UN BARNIER KARARI

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermişti. Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron 5 Eylül'de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı. Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti. Barnier'in başbakanlığı ülkede protestolara neden oldu.

Fransa'da yeni hükümet kuruldu: İşte dikkat çeken yeni kabine
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (1)

Taner ozturk:

Fransa KABINESI 20 KISI. TURKIDE SADECE MILETVEKILI SAYISI 600 KUSUR VE 1 DØNEMDEN SONRA ÖMUR BOYU EMEKLI NEDEN???? YAZIK ULKEMIZE EN FAZLA 50 KISIYI GECMEMELI VE MAASI ASKERI UCRETINDEN EN FAZLA 5000 OLMALI.

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