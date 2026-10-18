Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 1 kişi öldü, bin 800'den fazla gözaltı var

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Fransa genelinde dün Sarı Yeleklilerin öncülük ettiği protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybetti, bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı ve 500'den fazla güvenlik görevlisi yaralandı.

Fransa'da dün Sarı Yeleklilerin öncülük ettiği protestolar, ülke genelinde şiddet olayları ve polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarla gündeme geldi. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelindeki gösteriler sırasında bazı kentlerde araçlar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı ve kamu binaları hedef alındı; Limoges kentindeki tarihi belediye binasında da büyük çaplı yangın çıktı. Fransız medyasının güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Paris'teki Magenta Bulvarı'nda "kalp ve solunum durması sonucu" bir kişi hayatını kaybetti.

Gözaltına alınanlardan 171'i çocuk

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa genelinde dün düzenlenen protestolarda 500'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bin 800'den fazla kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Paris Polisi, dün düzenlenen protestolar sırasında sadece başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının rekor düzeyde olduğunu açıkladı. Paris Savcılığı ise gözaltına alınanlardan 171'inin çocuk olduğunu ve toplam 517 kişinin hala polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

Nunez'e istifa çağrısı

Fransa Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier, ülke genelindeki protestolara yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesini "tam bir felaket" olarak nitelendirerek İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i istifaya çağırdı. Tondelier sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanların ve malların güvenliğini garanti altına alacak uygun bir güvenlik düzenlemesini öngöremeyen Laurent Nunez, durumun açıkça kontrolünü kaybetmiş durumda ve olayların boyutunu da belli ki hafife aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı