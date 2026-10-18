Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 1 kişi öldü, bin 800'den fazla gözaltı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa genelinde dün Sarı Yeleklilerin öncülük ettiği protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı ve 500'den fazla güvenlik görevlisi yaralandı. Paris'te 855 kişi gözaltına alınırken gözaltına alınanlardan 171'inin çocuk olduğu bildirildi.

Fransa genelinde dün Sarı Yeleklilerin öncülük ettiği protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybetti, bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı ve 500'den fazla güvenlik görevlisi yaralandı.

Fransa'da dün Sarı Yeleklilerin öncülük ettiği protestolar, ülke genelinde şiddet olayları ve polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarla gündeme geldi. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelindeki gösteriler sırasında bazı kentlerde araçlar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı ve kamu binaları hedef alındı; Limoges kentindeki tarihi belediye binasında da büyük çaplı yangın çıktı. Fransız medyasının güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Paris'teki Magenta Bulvarı'nda "kalp ve solunum durması sonucu" bir kişi hayatını kaybetti.

Gözaltına alınanlardan 171'i çocuk

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa genelinde dün düzenlenen protestolarda 500'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bin 800'den fazla kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Paris Polisi, dün düzenlenen protestolar sırasında sadece başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının rekor düzeyde olduğunu açıkladı. Paris Savcılığı ise gözaltına alınanlardan 171'inin çocuk olduğunu ve toplam 517 kişinin hala polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

Nunez'e istifa çağrısı

Fransa Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier, ülke genelindeki protestolara yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesini "tam bir felaket" olarak nitelendirerek İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i istifaya çağırdı. Tondelier sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanların ve malların güvenliğini garanti altına alacak uygun bir güvenlik düzenlemesini öngöremeyen Laurent Nunez, durumun açıkça kontrolünü kaybetmiş durumda ve olayların boyutunu da belli ki hafife aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

Uzaklaştırma kararı da engelleyemedi! Kadının yaptıkları inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı! Tablo korkunç
Bakan Çiftçi'den sürece dair net mesaj: Ne pazarlık ne taviz var

Herkesin merak ettiği soruya Bakan Çiftçi'den net cevap
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Bulaşık makinesinden çıkan yangın evi yaktı! Mahkeme üretici firmayı 135 bin lira tazminata mahkum etti

Bulaşık makinesi evi yaktı! Mahkemeden firmaya tazminat kararı
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı

Olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı
Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

16 dakika sahada kalabilmişti! Merakla beklenen açıklama geldi