Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, Irak ve Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bugün başkent Paris'te Elysee Sarayı'nda görüştü.

Barzani görüşmeye dair, "Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi ve Fransa arasındaki bağların daha da güçlendirilmesinin yanı sıra Irak'ta ve ötesinde devam eden gelişmeleri ele aldık. Kürt Bölgesel Yönetimi ve Fransa arasındaki tarihi bağlar, barış, istikrar ve refaha olan ortak bağlılığımızın bir kanıtı olarak derinlere uzanmaktadır" açıklamasını yaptı.