Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kötü haber

Fransa'da Ulusal Meclis Bürosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesine yönelik yasa tasarısının, meclisin bir komisyonu tarafından incelenmesini kabul etti.

Ulusal Meclis Bürosu, muhalefetin Macron'un azledilme prosedürünün başlatılmasına amaçlayan yasa tasarısını değerlendirdi. Solun çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis Bürosunda yapılan oylamada, 10 "hayır" oyuna karşı 12 "evet" oyuyla tasarının meclisin Kanunlar Komisyonu tarafından incelenmesi kabul edildi.

AZİL İÇİN UZUN BİR SÜREÇ GEREKİYOR

Tasarı bu komisyondan da yeşil ışık alırsa Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Bu teklif, milletvekillerinin 3'te 2'sinin onayını aldığı takdirde Senato'ya iletilecek. Senatörlerin 3'te 2'si de Macron'un azledilmesine yönelik tasarıyı kabul ederse Parlamento'nun iki kanadının katılacağı son bir oylama yapılması gerekecek.

Parlamento üyelerinin 3'te 2'sinin nihai oylamada tekliften yana oy kullanması halinde Macron'un azledilmesine yönelik tasarı kabul edilmiş sayılacak.

İHTİMAL ZAYIF AMA MORAL BOZUCU

Sosyalist Parti (PS), tasarının Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi halinde Emmanuel Macron'un azledilmesine karşı oy kullanacaklarını bildirmişti.

Teklifi sunan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin mecliste tek başına çoğunluğu elinde bulundurmaması nedeniyle Macron'un görevinden alınmasına yönelik prosedürün nihayete ermesi, zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

Öte yandan, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu Senato'da, tasarının geçmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

FRANSA'DA ADIM ADIM MERKEZ SAĞ İKTİDARINA DOĞRU

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan genel seçimde Solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) en fazla milletvekilini çıkarmış, hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamıştı. Emmanuel Macron, seçimlerin galibi solcu ittifakın ortak adayını atamayı reddederek 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan seçmişti.

Fransa'da yeni yasama yılının 1 Ekim'de başlaması beklenirken Barnier'nin bu hafta yeni hükümeti kurması bekleniyor.

Muhalefetteki aşırı sol parti LFI, 1 Ekim'de hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini duyurmuştu. LFI, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden imza kampanyasına destek vermiş ve bu talebi içeren bir tasarıyı 31 Ağustos'ta Meclis'e sunmuştu.