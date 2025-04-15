Fransa-Cezayir Diplomatik Krizi Derinleşiyor

Fransa, Cezayir'in Fransız diplomatları sınır dışı etmesine karşılık olarak 12 Cezayirli diplomat sınır dışı ederek, Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'yi de istişarelerde bulunmak üzere Fransa'ya geri çağırdı.

Fransa ve Cezayir arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Fransa, Cezayir'in 12 Fransız diplomatı sınır dışı etmesine karşılık olarak, 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Fransa, ayrıca Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'yi istişarelerde bulunmak üzere başkent Paris'e geri çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cezayir'in aldığı karar "ilişkilerde ani ve ciddi bir bozulmaya neden olan" bir adım olarak nitelendirilerek, Fransa'nın bu duruma "tam bir karşılıklılık" ilkesiyle yanıt verdiği belirtildi. Açıklamada, "Cezayir makamları ikili ilişkilerdeki bu gerilimin sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu zorlayıcı ortamda Fransa, ulusal çıkarlarını koruyacak ve Cezayir'in özellikle ulusal güvenlik ve göç konularında yükümlülüklerine tam olarak uymasını talep etmeyi sürdürecektir" denildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot, yaptığı paylaşımda, "Cezayir makamları gerilimi tırmandırmayı seçti. Biz de daha önce duyurduğumuz gibi karşılık veriyoruz. Diyalog her zaman mümkündür ancak tek taraflı olamaz" ifadelerini kullandı.

Fransa-Cezayir diplomatik krizi

Fransa'da geçtiğimiz cuma günü 1'i Cezayir Konsolosluğu çalışanı olmak üzere toplam 3 Cezayir vatandaşı, Cezayir hükümetini açık sözlülükle eleştiren ve internette bir milyondan fazla izleyicisi olan sürgündeki 41 yaşındaki Amir Boukhors'un geçen yıl kaçırılması olayına karışmakla suçlanmış ve gözaltına alınmıştı. Cezayir hükümeti, ise gözaltıların ardından Fransa'nın 12 konsolosluk çalışanına ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre vermişti.

2016 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Boukhors, 2023'te siyasi sığınma hakkı elde etmişti. Boukhors, Nisan 2024'te kaçırılmış, bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Boukhors'u dolandırıcılık ve terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlayan Cezayir, Boukhors hakkında 9 uluslararası tutuklama emri çıkardı. - PARİS