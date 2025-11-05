Finlandiya'dan Hakan Fidan'a Rusya ile İlgili Mesaj

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Rusya'ya ilişkin bir kitap gönderme nedenine değinerek, "Kitabını gönderme sebebim şuydu; gerçekten bir bölümünde diyor ki Rusya İmparatorluğu'nun saygı duyduğu tek imparatorluk, tek güç Osmanlı İmparatorluğuydu" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika