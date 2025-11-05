Finlandiya'dan Hakan Fidan'a Rusya ile İlgili Mesaj
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Rusya hakkında bir kitap gönderme sebebini açıkladı. Kitapta, Rusya İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'na duyduğu saygı vurgulanıyor.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Rusya'ya ilişkin bir kitap gönderme nedenine değinerek, "Kitabını gönderme sebebim şuydu; gerçekten bir bölümünde diyor ki Rusya İmparatorluğu'nun saygı duyduğu tek imparatorluk, tek güç Osmanlı İmparatorluğuydu" dedi. - HELSİNKİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika