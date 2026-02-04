Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: 'ABD'nin politikası, değerlerimizle çatışan bir ideolojiye dayanıyor'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, parlamentoda yaptığı konuşmada, "ABD'nin bir değişim sürecinden geçtiğini dürüstçe kabul etmeliyiz. Mevcut ABD yönetiminin dış politikası, bizim değerlerimizle çatışan bir ideolojiye dayanıyor" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, parlamentoda konuşma yaptı. Stubb, ülkesinin politikalarına ilişkin yaptığı konuşmada dış ve güvenlik politikası doktrinini güncelleyeceklerini söyledi. Finlandiya cumhurbaşkanı, "ABD'nin bir değişim sürecinden geçtiğini dürüstçe kabul etmeliyiz. Müttefiklerine yaklaşımı ve dış politika yürütme biçimi de değişiyor" ifadelerini kullanırken, buna rağmen ABD'yi "önemli bir müttefik" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'ya destek sağlamak ve Rusya'ya komşu bir ülke olan Finlandiya'nın kendi güvenliğini güçlendirmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Alexander Stubb, "Mevcut ABD yönetiminin dış politikası, bizim değerlerimizle çatışan bir ideolojiye dayanıyor" dedi. Stubb, bu değer çatışmalarına örnek olarak ABD'nin mevcut uluslararası düzeni zayıflatmasını, uluslararası kurumların dışında hareket etmesini ve Avrupa'nın önemini küçümsemesini gösterdi. - HELSİNKİ