Filistinli Kadınlar Trabzon'da İsrail'e Karşı Oturma Eylemi Başlattı

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla Trabzon'da üç günlük oturma eylemi başlattı. Sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, ellerindeki döviz, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla Trabzon'da üç günlük oturma eylemi başlattı.

Sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, ellerindeki döviz, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Oturma eylemi başlatan kadınlardan Emine Yeni, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi adına yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 gündür sürdürdüğü katliama "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işlendiğini ifade eden Yeni, "İşgalci İsrail yönetimi askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini vererek bunun yolunu açtı ve tam 15 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına aldı." diye konuştu.

Yeni, bu sürecin son halkası olarak Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlarda yine yüzlerce kadın ve çocuğun işgalcilerin açık hedefi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Ekim Salı gecesi İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500'den fazla insan katledildi. İşgalci İsrail, daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları vahşice katletti."

"Binden fazlası çocuk olmak üzere 4 bine yakın kişi öldürüldü"

Filistin'den her geçen dakika acı haberler alındığına dikkati çeken Yeni, "Tablo çok acı. İşgalci İsrail her 15 dakikada bir 3 çocuk katlederek Gazze Şeridi'nde, dünyanın gözü önünde soykırım uyguluyor." dedi.

Yeni, anne ve kadınlar olarak dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini, Uluslararası Ceza Mahkemesini, İslam İşbirliği Teşkilatını, Arap Birliğini, siyasi aktörleri ve kamuoyunu, İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye davet ettiklerini vurgulayarak, Filistinli kadın ve çocukların yanında olduklarını göstermek adına sessiz oturma eylemi başlattıklarını sözlerine ekledi.