Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve giderek tırmanan gerilimi ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve giderek tırmanan gerilimi ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abbas, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerinin, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına saldırılarının, bölgedeki tırmanışın nedeni olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik tırmanışına son vermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası meşru kararlar ve uluslararası hukukun İsrail üzerinde uygulanmamasının, Filistin halkının maruz kaldığı zulmün sürmesinin, bölgedeki durumları sonuçlarına kimsenin katlanamayacağı bir patlamaya doğru sürüklediğine dikkati çeken Abbas, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Blinken de ülkesinin tüm taraflarla bölgedeki gerilimin sona ermesi için çalıştığını belirterek, iletişimde kalmanın önemini vurguladı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.