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Filistin Devlet Başkanı Abbas, 29-30 Ekim'de GKRY'ye çalışma ziyareti yapacak

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GKRY, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29-30 Ekim'de adaya çalışma ziyareti yapacağını duyurdu. Abbas, yarın GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı'nda görüşecek; görüşmede Orta Doğu, Amalthea Deniz Koridoru ve Kıbrıs meselesi ele alınacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29-30 Ekim tarihlerinde adaya çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29-30 Ekim tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret edecek. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Abbas'ın yarın sabah GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı'nda baş başa görüşeceğini ardından çalışma yemeği düzenleneceği belirtildi.

Letymbiotis, görüşmede GKRY ile Filistin arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla oluşturulan Amalthea Deniz Koridoru, AB-Filistin ilişkileri ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alınacağını açıkladı.

Abbas ile Hristodulidis'in görüşmesinde Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmelerin de gündeme geleceğini belirten Letymbiotis, görüşmenin iki lider arasında Hristodulidis'in göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirilecek üçüncü buluşma olacağını kaydetti. İki liderin son olarak Mayıs 2025'te Filistin'de bir araya gelmişti.

Letymbiotis, GKRY ile Filistin arasında uzun yıllara dayanan tarihi ilişkiler bulunduğunu belirterek iki taraf arasındaki siyasi ilişkilerin ve farklı alanlardaki iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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