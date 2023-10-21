Filistin Büyükelçisi: Bizi ihanet edenleri asla affetmeyeceğiz

FİLİSTİN'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Bizi sırtımızdan bıçaklayanlar, bize ihanet edenler, Filistin kanını değersiz görenleri asla affetmeyeceğiz. Yüzyıldır bize ihanet edenleri affetmeyeceğiz" dedi.

Filistin'de bulunan ilk ve tek İslami üniversite olan Kudüs Üniversitesi'nin vakıf hizmet binası Ankara'da açıldı. Açılış programına Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, 22'nci dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishek ve davetliler katıldı. Büyükelçi Faed Mustafa kardeş halklarının şu anda öldürüldüğünü belirterek, "Aileler tamamıyla yok ediliyor. Hatta cesetlerinin enkaz altından çıkarılmasına bile izin verilmiyor. Biz Filistinliler olarak, Filistin halkı olarak yüz yıldır zulüm çekiyoruz. Biz hiçbir zaman unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Yanımızda olanları unutmayacağız. Bize destek verenleri unutmayacağız. Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı geliyor. Biz bu halkın bu milletin yanımızda duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şunları da affetmeyeceğiz. Bizi sırtımızdan bıçaklayanlar, bize ihanet edenler, Filistin kanını değersiz görenleri asla affetmeyeceğiz. Yüzyıldır bize ihanet edenleri affetmeyeceğiz" dedi.

'HALKIMIZ BİR GÜN HAKLARINA KAVUŞACAK'

Büyükelçi Mustafa, bir gün haklarına kavuşacaklarını söyleyerek, "Halkımız hiçbir zaman Allah'tan başkasına diz çökmeyecektir. Bunu hep söylüyoruz. Filistin toprağının bir zerresinden vazgeçen bizden değildir, bizden olamaz. Filistinliler olarak biz onur duyuyoruz. Allah bizi Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün bekçileri olarak belirledi. Biz bu kutsal emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Korumaya devam edeceğiz. Bedel ne kadar ağır olursa olsun ki; biliyorsunuz halkımızın kanı bunun bedelidir. Bizim halkımız bu kanları döküyor fakat bu kanlar boşa gitmeyecek. Halkımız bir gün diğer ülke halkları gibi haklarına kavuşacaktır" diye konuştu.