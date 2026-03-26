Haberler

Filipinler'de ulaşım sendikaları artan yakıt fiyatlarına karşı iş bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'de ulaşım sendikaları, İran savaşı nedeniyle artan yakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla iki gün sürecek grev başlattı. Minibüs şoförleri, hükümetten daha fazla yardım talep etti.

İran savaşının petrol fiyatlarında yol açtığı artış, hayatı olumsuz etkiliyor. Filipinler'de ulaşım sendikaları koalisyonu Piston'un öncülüğünde minibüs şoförleri, yakıt fiyatlarındaki artışları protesto etmek için greve gitti. Farklı bölgelerde toplanan gruplar, bilet fiyatlarına zam yapılmasını talep ederek hükümete "daha fazla yardım" çağrısında bulundu. İki gün sürecek grev, yolcuları olumsuz etkiledi. İşe gitmek isteyenler duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Enerji acil durumu ilan edilmişti

Filipinler hükümeti, Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından bu yana şoförlere sübvansiyon sağladı, feribot seferlerini azalttı ve yakıt tasarrufu sağlamak için memurlar için haftada 4 günlük çalışma uygulamasına geçti. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. Orta Doğu'daki çatışmanın ülkenin enerji arzına yönelik "yakın bir tehlike" oluşturması nedeniyle ulusal enerji acil durumu ilan etti. Bu durum hükümete enerji istikrarını sağlamak için önlem alma konusunda yasal yetki sağladı. Yakıt, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin düzenli dağıtımını denetlemek üzere bir komite kuruldu ve hükümete, tedariki güçlendirmek için doğrudan yakıt veya petrol ürünleri satın alma yetkisi verildi.

Filipinler, ABD-İsrail-İran savaşı sırasında enerji acil durumu eden ilk ülke oldu. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

