Fildişi Sahili Hükümeti 'Avcılar Modeli'ni İncelemek İçin Türkiye'ye Heyet Gönderdi

Fildişi Sahili Hükümeti kentsel dönüşümde dünyaya örnek olan ' Avcılar Modeli'ni incelemek üzere Tükiye'ye heyet gönderdi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ziyaret eden Fildişi Sahili Cumhuriyeti İnşaat, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı heyeti Avcılar'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Birleşmiş Milletler'de 4 defa tanıtılan Kentsel Dönüşümde 'Avcılar Modeli' bu kez Fildişi Hükümeti'nin gündeminde. Fildişi Sahili'nde şehirlerin genişletilmesi ve yeni konutlar yapılması için dünyadaki şehir planlamalarını inceleyen Fildişi Cumhuriyeti heyeti, Avcılar'da yürütülen belediyecilik faaliyetlerini incelemek üzere kenti ziyaret etti. Avcılar Belediye Başkanlığı binasında başkan Turan Hançerli'yi ziyaret eden Fildişi Sahili Cumhuriyeti İnşaat, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı heyeti Avcılar'da yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, fikir alışverişinde bulundu. Avcılar'da devam eden kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceleyen Fildişi Sahili heyetine eşlik eden Avcılar Belediyesi yöneticileri, belediyecilik konularında tecrübelerini paylaştı.

"Avcılar'daki büyük dönüşüm dünyaya örnek oluyor"

Avcılar'da büyük dönüşümü sağlayan çalışmaların dünyaya örnek olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerek Avrupa Birliği nezdinde, gerekse uluslararası bir çok platformda anlattığımız çalışmalarımız bir ülkenin daha dikkatini çekti. Daha önce 9 yeni şehir kuran Uganda Çevre ve Şehircilik Bakanı Hon Obiga Kania ve heyetini misafir etmiştik. Bu gün yine çok uzaklardan Fildişi Sahili'nden misafirlerimiz var. Fildişinin bir çok şehrinde büyütme ve adreslendirme çalışmaları devam ediyor. Konuklarımız Avcılar'ı yakından tanımak, Avcılar Modelini yerinde görmek ve yürüttükleri çalışmalarında bundan faydalanmak istediklerini söylediler. Deneyimlerimizi ve çalışmalarımızı memnuniyetle paylaşıyoruz. Bir belediye olarak bir devletle daha doğrudan iletişim kurmak konusunda memnunuz. Avcılar 2029 vizyonumuzla yürüttüğümüz çalışmalar, Avcılar'daki büyük dönüşüm tüm dünyaya örnek oluyor. Bugünün dünyasını kavrayıp yarına güvenle bakacak bir kent bir ülke ve bir dünya inşa etme vizyonuyla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL