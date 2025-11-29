Haberler

Fikri Sağlar'ın "kiralık" sözleri Gürsel Tekin'i çıldırttı

Güncelleme:
CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın "İnsanlar ya parayla ya ideolojiyle yer edinir, kiralayabilirsiniz" sözlerine CHP İstanbul İl Geçici Kurul Başkanı Gürsel Tekin'den yanıt geldi. Tekin, "Ben kiralık değilim Sağlar. Ama belli ki kiralıkların mantığıyla konuşmayı kendine hak görmüşsün." tepkisini gösterdi.

  • CHP eski milletvekili Fikri Sağlar, Gürsel Tekin'i 'kiralayabilirsiniz' ifadeleriyle hedef aldı.
  • Gürsel Tekin, 40 yıllık siyasi geçmişine atıfta bulunarak kendisinin 'kiralık' olmadığını belirtti.
  • Gürsel Tekin, Fikri Sağlar'ı TV programında tartışmaya davet etti.

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın katıldığı bir programda Gürsel Tekin'e yönelik yaptığı, "İnsanlar ya parayla ya ideolojiyle yer edinirler. Satın alınabilirsiniz… ama kiralayabilirsiniz o kişileri" ifadeleri tartışma çıkardı. Gürsel Tekin, Sağlar'ın sözlerine uzun ve sert bir açıklamayla karşılık verdi.

Tekin, 40 yıllık siyasi geçmişine atıfta bulunarak "Bu partinin baraj altında kaldığı günleri de gördüm. Linçlere boyun eğmedim, baskıya teslim olmadım. Siyasi hayatım boyunca bir telefonla hizaya sokulanların arasına hiç karışmadım. CHP benim ailem. Siyasi kariyerim CHP ile başladı, CHP'li olarak bitecek." dedi.

Tekin, Sağlar'ın ima ettiği ifadeleri reddederek, "Ben kiralık değilim Sağlar. Ama belli ki kiralıkların mantığıyla konuşmayı kendine hak görmüşsün" dedi.

"BENİ SATIN ALACAK PARA, KİRALAYACAK GÜÇ İCAT EDİLMEDİ"

Açıklamasında iddiaların kendisine yönelik olduğunu açıkça belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim duruşum kırk yılın mücadelesiyle oluştu. Ömrüm boyunca karanlık pazarlara uğramadım. Bu partiye gövdesini koymuş insanlarla kapı arkasında dedikodu imal edenleri aynı cümlede anmak bile ayıptır."

Tekin, Sağlar'a "Benim adımı ağzına almadan önce iki değil, on kez düşüneceksin" diyerek tepki gösterdi.

"HODRİ MEYDAN!"

Gürsel Tekin, Sağlar'a açık bir davet de gönderdi:

"Hodri meydan Sağlar. Eğer sözünün arkasında duracak cesaretin varsa gel çıkalım TV ekranlarına. Karşıma otur. Bakalım kim neymiş, kim satılık, kim kiralık; herkes gerçekleri görsün."

