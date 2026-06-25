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Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvn Gil ile telefonda görüşerek deprem felaketiyle ilgili bilgi aldı ve Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvn Gil ile telefonda görüşerek deprem felaketiyle ilgili bilgi aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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