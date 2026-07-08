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Bakan Fidan: "Bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir"

Bakan Fidan: 'Bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir'
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılımının Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.

Bakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da ev sahipliği yaptığımız NATO Zirvesi başarıyla tamamlandı. Bu tarihi Zirve'ye tüm Müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir. NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen Zirve'de, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meseleler etraflıca ele alındı. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'nın temelleri atıldı. Ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne yeniden ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Zirve hazırlıkları sırasında yakın çalışma yürüttüğümüz NATO Genel Sekreteri Rutte'ye ve Müttefik ülke Dışişleri Bakanlarına teşekkür ediyoruz. NATO Ankara Zirvesi'nin ülkemizin ve tüm Müttefiklerimizin huzuru ve güvenliği için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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