Haberler

Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya temasları kapsamında başkent Jakarta'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta'da Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Jakarta'da Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile de bir araya gelmişti. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi vefat etti

Mustafa Destici'yi yıkan ölüm! En yakınını kaybetti
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Merve Nur'un ailesinden şoke eden karar: Kızlarının katilinden şikayetçi olmadılar

Merve'nin ailesinden şoke eden karar: Katilden şikayetçi olmadılar
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada