Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a geçti. Bakan Fidan, resmi temaslarının ardından Katarlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu

Fidan, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayken telefonda konuştuğu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüşmesinden dikkat çeken bir detay anlattı.

"BARİ TOPLANTI YAPILDIĞI ZAMAN FÜZE GÖNDERMEYİN"

Fidan şunları söyledi: "Dün Abbas Arakçi aradı. Hatta şöyle de bir diyalog oldu: 'Yani biz, sen şimdi bizi arıyorsun yukardan da füzeler geliyor, Riyad'da az önce füzeler vuruldu. Yani bari toplantının yapıldığı zaman füze göndermeyin Riyad'a.'

Onları dinledik, gerekli cevapları verdik. Her zaman için bizim durduğumuz yeri biliyorsunuz; yani biz onlara yapılan saldırıyı haklı bulmuyoruz ama onların da bölge ülkelerine yaptıkları saldırıyı haklı bulmuyoruz. Bir yanlış başka bir yanlışa gitmemeli."