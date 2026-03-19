Haberler

Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar ziyaretinde basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesinden dikkat çeken bir detay paylaştı. Fidan, "Arakçi'ye 'Sen şimdi bizi arıyorsun yukardan da füzeler geliyor, Riyad'da az önce füzeler vuruldu. Yani bari toplantının yapıldığı zaman füze göndermeyin Riyad'a dedim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a geçti. Bakan Fidan, resmi temaslarının ardından Katarlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu

BAKAN FİDAN KATAR'DA

Fidan, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayken telefonda konuştuğu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüşmesinden dikkat çeken bir detay anlattı.

"BARİ TOPLANTI YAPILDIĞI ZAMAN FÜZE GÖNDERMEYİN"

Fidan şunları söyledi: "Dün Abbas Arakçi aradı. Hatta şöyle de bir diyalog oldu: 'Yani biz, sen şimdi bizi arıyorsun yukardan da füzeler geliyor, Riyad'da az önce füzeler vuruldu. Yani bari toplantının yapıldığı zaman füze göndermeyin Riyad'a.'

Onları dinledik, gerekli cevapları verdik. Her zaman için bizim durduğumuz yeri biliyorsunuz; yani biz onlara yapılan saldırıyı haklı bulmuyoruz ama onların da bölge ülkelerine yaptıkları saldırıyı haklı bulmuyoruz. Bir yanlış başka bir yanlışa gitmemeli."

Turan Yiğittekin
Haberler.com
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu

İran saldırıları kilit vurdurdu! O ülke rafinerileri kapattı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

Küme düşme hattı alev alev
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

''G.Saray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi