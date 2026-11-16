Fidan, Brüksel temaslarında Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile görüştü

Fidan, Brüksel temaslarında Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Fidan'ın Brüksel temasları, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için geldiği kentte devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temasların devam ediyor. Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı