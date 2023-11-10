FETÖ/PDY Firarisi Uzman Çavuş Adana'da Yakalandı

Hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi uzman çavuş, Adana'da saklandığı hücre evinde şok operasyona yakalandı. Şahsın, Adana'da tarım işçiliği yaparak para kazandığı ve yurtdışına kaçış için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi uzman çavuş, Adana'da saklandığı hücre evinde şok operasyona yakalandı. Şahsın, Adana'da tarım işçiliği yaparak para kazandığı ve yurtdışına kaçış için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görevli Uzman Çavuş Ali Okumuş (31), 15 Temmuz hain darbe girişiminde bölüğünde görevli askerlerle birlikte Atatürk Havalimanı'nda silahıyla yol kapattı.

Darbe girişiminin başarıya ulaşamamasının ardından Okumuş kaçarak izini kaybettirdi. Geçen sene sonuçlanan 'Çatı Davası'nda Uzman Çavuş Ali Okumuş hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana'da tarım işçiliği yaparak para kazanıyormuş

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ali Okumuş'un merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçiliği yaptığını, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hücre evinde saklandığını tespit etti.

Şok operasyonla yakalandı

Gece yarısı şok operasyon düzenleyen ekipler termal kameralı dron da kullanarak Ali Okumuş'u gözaltına aldı. Ekipler, Okumuş'un yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu, kentte tarım işçiliği yaparak para biriktirdiğini öğrendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Okumuş önce adliyeye oradan da cezaevine gönderildi. - ADANA