Fendoğlu, Malatya'nın maskot köpeğine su içirdi

Malatya'da maskot haline gelen, daha çok valilik çevresinde ve İnönü Caddesi'ndeki etkinliklerde kendini gösteren, namı diğer protokol köpeği (Alex), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun elinden su içti.

Özellikle polis araçları başta olmak üzere resmi araçlara eşlik eden, yaya geçidinde 'yeşil ışık'ta geçmesiyle, İnönü Caddesi boyunca koşturmasıyla, bayramlarda protokolün bindiği selamlama aracının önündeki eskortluğuyla bilinen Alex, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde protokolün önüne geldi.

Protokolün önünde beklerken susuz olduğu görülen Alex'e, yerinden kalkan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu eliyle su içirdi. Alex ise sorunsuz bir şekilde Fendoğlu'nun elindeki suyu içti ve ardından kenara çekildi.

Protokolde bulunan Vali Hulusi Şahin ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ise o anları ilgiyle izledi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika