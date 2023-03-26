Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: Muhalefetin oylarına göz dikmiş biri, bu halka kötülük ediyor

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sanatçı ve siyasetçilere tepki gösterdiği bir videoyu alıntılayarak sert ifadeler kullandı. Say, "Muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için, bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar?" dedi.

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istemesine ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor.

VİDEOSUNU ALINTILAYIP ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER SARFETTİ

Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından imza sürecinin bitmesine 1 gün kala 100 bin imzaya ulaşan Muharrem İnce'nin bir videosunu alıntılayarak sert tepkide bulundu.

"ALACAĞI OY YÜZDE 2 OLSA NE OLUR, 3 OLSA NE OLUR?"

Say, şu ifadeleri kullandı; "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın. Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??"

"VİSKİSİNİ YUDUMLAYANLARMIŞ, SANA NE?"

Muharrem İnce'nin bazı sanatçılara yönelik sözlerine de sert çıkan Say, "Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde Goril'in şartları düzelsin diye 130bin imza var" ifadelerini kullandı.