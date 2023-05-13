Fatih Erbakan: "Milli Görüş siyaseti makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için yapılan bir siyasettir" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kadim Dostlar Buluşması'nda Sultangazililerle buluştu.

Fatih Erbakan : "Milli Görüş siyaseti makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için yapılan bir siyasettir"

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kadim Dostlar Buluşması'nda Sultangazililerle buluştu.

Erbakan seçimle ilgili olarak şunları söyledi: "Tabi hepinizin bildiği gibi artık 2 günden daha az bir zaman kaldı. 14 Mayıs'ta son derece önemli bir seçimi inşallah gerçekleştireceğiz. Bu seçimlerin ülkemize milletimize devletimize hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Yedili masanın hem Cumhurbaşkanı adayı hem Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarının hem de yedili masadaki parti sözcülerinin maalesef ortaya koyduğu hedefler söylemler seçim bildirgelerinde yazdıkları birtakım hususlar bizi Türkiye'nin yeniden 28 Şubat karanlıklarına endişesine sevk etti. En basitinden baş örtüsüne anayasal güvence doğrultusunda yedili masanın mecliste bulunan temsilcileri karşı çıktı. Hayır, bu laikliğe aykırıdır, biz baş örtüsünün anayasal güvence altına alınmasına, baş örtüsüne hukuki bir güvence getirilmesine karşıyız dediler. Bu zaten 28 Şubat zihniyetidir."

Millet ittifakını eleştiren Erbakan, "8 başlı bir yönetim sisteminin belirsizliğine, macerasına, kaosuna Türkiye'nin sürüklenmemesi önemli gerekçelerden bir tanesi. Çünkü 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı bir de Cumhurbaşkanı 8 kişi ve oy birliği ile karar alacağız diyorlar. Herkesin mutlaka onayı olacak. Böyle bir sistemin pratikte yürütülmesi, işletilmesi mümkün değildir. Bizim Ak Parti'yle ittifaka girerken karşılıklı olarak imzaladığımız mutakabat belli. Bu mutabakat metnindeki hususlar, maddeler bizim Yeniden Refah Partisi olarak 5 seneden beri her konuşmamızda, parti programımızda ifade ettiğimiz hususlardır. Bu hususların mutabakatta yer alması bizler için bir ümit olmuştur. Bunların bir an evvel uygulanması ve milletin derdine derman olunmasına vesile olmak maksadıyla böyle bir karar alındı." dedi.

LGBT konusuna da değinen Erbakan, "Cumhurbaşkanı adaylarının LGBT Türk aile yapısını bozar mı sorusuna yanıtını biliyorsunuz. Ne münasebet efendim niye bozsun bu gayet doğal bir şey. Herkesin kendi hayatı dedi, geçti. Yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları, çok afedersiniz eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz dediklerinde, efendim çok doğal bir şey herkesin kişisel tercihi, özel hayatı ama toplum henüz buna hazır değil cevabını verdi. Cevaba bakar mısınız. Toplum hazır hale gelse veya biz toplumu hazır hale getirsek bunların nikahları da kıyılabilir, gayet doğal herkesin kendi tercihi." ifadelerini kullandı.

Partisinin meclise girmesi gerektiğini söyleyen Erbakan, "Bu ümmetin, bu milletin asırlardan beri hasret duyduğu ve büyük bir aşkla, heyecanla, sevinçle karşıladığı Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması olayı. Açık açık diyorlar ki Ayasofya'nın yeniden müze olması lazım. Böyle bir zihniyetin böyle bir anlayışın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olamazdık. Millete hizmetle, hizmet yolunda bedel ödemekle 50 senelik Milli Görüş tarihini çok güzel bir şekilde düşünüp tahayyül edip bu anlayışın, bu zihniyetin, bu ruhun yeniden mecliste olmasının sağlanması, bütün gayretimiz bununla ilgilidir.

Yine Milli Görüş siyaseti makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için yapılan bir siyasettir. Ticaret olarak değil ibadet olarak yapılan bir siyasettir. Şimdi yeniden bu hassasiyetin, bu anlayışın mecliste olması son derece büyük önem arz ediyor. Ne için önem arz ediyor? Milletimiz için önem arz ediyor. Böyle bir partinin mecliste olması yapıcı, yerli, milli bir muhalefet yapması amacıyla iktidarın da hükümetin de faydasınadır. Çünkü doğru yaptığı işlerde ona destek olmak, arka çıkmak, eksikler göründüğünde bunların tamamlanması için, yapıcı bir şekilde bu eksikleri bildirmek, uyarmak, hayırlara vesile olmak, öncüsü olmak. Şu anda mecliste yapıcı bir muhalefet yok iktidar ne yaparsa yapsın yanlıştır anlayışıyla muhalefet yapılıyor. Doğru da yapsa aynı yanlış da yapsa aynı. Bunlar ne yaparsa yapsın yanlış. Neden çünkü bu iktidar gitsin. Bunun yerine ben geleyim. Gözü başka bir şey görmüyor. Biz YRP olarak aile ve sosyal politikalar alanındaki yuva yıkan batıdan ithal düzenlemelerin, yasaların ıslah edilmesi için mücadele edeceğiz. Bir garabet halindeki bu yasaların, bu düzenlemelerin aile yapımıza, kültürümüze uygun bir hale, hukuka uygun bir hale getirilmesi lazım" dedi.

Erbakan eğitim konusuna da değindi, "Eğitim çok önemli. Müfredatın milli ve manevi değerlerimize uyumlu hale getirilmesi. Ahiret öncelikli bir nesil yetiştiren müfredat. Önce ahlak ve maneviyat anlayışına sahip ahlaki manevi kalitesi yüksek nesil yetiştiren bir müfredat. Depreme hazırlıklı olmak dahi ahlak ve maneviyatla ilişkilidir. Yine medyada çok ciddi problemlerimiz var. Medya ahlakı isfar eden yayınlarla dolu. Çocukları sadece eğitimle ıslah ederseniz yeterli olmaz. Çünkü bugün çocuklar, gençler sosyal medyada ve medyada asıl zamanını geçiriyorlar. Öyle bir dizi yayınlıyor ki kim kimin annesi kim kimin babası belli değil. Kim kimin çocuğu, kızı, oğlu belli değil. Dolayısıyla medyanın da aile yapımıza, değerlerimize, kültürümüze uygun bir hale gelmesi de mecliste takipçisi olacağımız konulardan bir tanesi." dedi.

Yabancı vakıf ve örgütlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden kurtarılması. YRP'nin en önemli hedeflerinden. Tarım Bakanlığı'mızın, hayvancılığın Bill Gates Vakfı'nın vesayetinden tasarrufundan kurtarılması ve tabi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da Amerikan Fulbright komisyonunun vesayetinden kurtarılması."

Seçilmeleri halinde gelecek projelerini anlatan Erbakan, "İşçi, memur, emekli maaşlarının yoksulluk sınırının üstüne çıkartılması, engelli maaşlarının en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi ve işsizliğin önlenmesi için de yine projemiz hazır. 81 ilimize 681 Refah projesi. 81 ilimizde de üretime istihdama yönelik tesisler, fabrikalar nerede ne konulacağı bulunmuş, fizibilitesi konulmuş, bunların hayata geçirilip bu diplomalı işsizlerimize, genç işsizlerimize iş imkanı sağlanması için mücadele edeceğiz." dedi.

Erbakan konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Uzun lafın kısası hayra vesile olmak, şerre fren olmak, milletin derdine derman olmak, milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmak bizim meclisteki en önemli misyonumuz olacak. İnşallah milletimizin feraseti kendisini gösterecek. Milletimiz yedili masaya 14 Mayıs'ta geçit vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçecek ve Milli Görüşün tadı damağımızda kalan hizmetlerini, Erbakan hocamızı, Milli Görüşün efsane hizmetlerini de hatırlayarak YRP'mizin ortaya koyduğu projeleri hatırlayarak milletvekilliğinde de seçimini YRP'den yana yapacak ve Milli Görüş 21 sene aradan sonra inşallah yeniden mecliste temsil edilecek."

Konuşmasını yaptıktan sonra Fatih Erbakan'a günün anısına bardak hediye edildi.