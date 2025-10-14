Haberler

Fatih Erbakan: Madem Öcalan Meclis'e gelemiyor, o zaman Bahçeli İmralı'ya gitsin

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yapılması yönündeki tartışmalara tepki gösteren YRP lideri Fatih Erbakan ilginç bir öneride bulundu. Erbakan, "Eğer Öcalan'la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Devlet Bahçeli yapsın. Madem Öcalan Meclis'e gelemiyor, o zaman onu Meclis'e davet eden Sayın Bahçeli İmralı'ya onun yanına gitsin." dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP), TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılması yönündeki tartışmalara tepki gösterdi. Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"KOMİSYON ÖCALAN'LA GÖRÜŞSÜN" ÖNERİSİNE ERBAKAN'DAN TEPKİ

Erbakan şunları söyledi: "Bilindiği üzere milletimize büyük acılar yaşatan terör sorununun çözülmesi için TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyondan bir heyetin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesi konusu ise uzun zamandır gündemi meşgul ediyor.

"MADEM ÖCALAN MECLİS'E GELEMİYOR, O ZAMAN BAHÇELİ İMRALI'YA GİTSİN"

Biz Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; TBMM'yi temsil eden bu komisyonun İmralı'ya gitmesi doğru değildir. Eğer Abdullah Öcalan'la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın. Sayın Bahçeli bütün bu süreci başlatan ve Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini ifade eden, Öcalan'ın görüşleri çok önemlidir diyen bir kimse olarak İmralı'ya gitsin ve Öcalan'la baş başa görüşsün. Madem Öcalan Meclis'e gelemiyor, o zaman onu Meclis'e davet eden Sayın Bahçeli İmralı'ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin."

