Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin "Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz. Bunun dışındaki il ve ilçelerde partimiz kendi adayları ve kendi logosuyla seçimlere girecek" dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan aday tanıtım toplantısında konuştu. Erbakan, "Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz. Bunun dışındaki il ve ilçelerde partimiz kendi adayları ve kendi logosuyla seçimlere girecek" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DIŞINDAKİ YERLERDE SEÇİME KENDİ ADAYIMIZLA GİRECEĞİZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin üç il için ittifak görüşmeleri yaptığını açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için aday tanıtım toplantısına katılan Erbakan, bu yönde teklif aldıklarını söyledi. Erbakan, "Yıllardır Milli Görüş hakkıyla temsil edilmedi. Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan siyasi partiler yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışını ortaya koyamadılar.Bu seçimde Milli Görüş Yeniden Refah Partimizle ciddi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Artık ehveni şeri tercih etmek zorunda değiliz. Rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilik anlayışları artık ömrünü tamamladı. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolar, Milli Görüş, Yeniden Refah tek çaredir. 30 sene sonra belediyelerde yeniden destanlar yazacağız. Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz. Bu iller dışında tüm il ve ilçelerde parti olarak kendi aday ve logomuzla seçime gireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 23 BİN LİRA OLMALI"

Gazetecilerin asgari ücret sorusunu da yanıtlayan Erbakan, "Yoksulluk sınırının 50 bin yoksulluk sınırının 15 bin lira seviyesinde 14 bin 700 liralık bir asgari ücret yeterli değildir. Yüzde 36-37 civarı bir zam yapılacağı belirtiliyor. Bir defaya mahsusu bu oranda bir zammın yetmesi mümkün değil. En azından bir aileye 2 asgari ücret girdiğinde ailenin yoksulluk sınırına gelmesi gerekir. İşverene de destek ve teşvik verilerek işçilerin de refaha ulaşması sağlanmalı. Asgari ücret 23 bin düzeyine çıkarılmalı." dedi.