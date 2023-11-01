Fatih Erbakan, Büyük Filistin Mitingi'ne neden katılmadı? Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'a yanıtladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, Fatih Erbakan'ın İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'ne katılmamasını ilişkin konuştu. Kılıç, "İsrail'in Gazze'ye yönelik terörist saldırılarının birinci haftasında Konya'da Büyük Filistin Mitingimizi icra ettik ve burada hem Türkiye kamuoyuna hem dünyaya mesajlarımızı verdik. Eyleme geçilmesinin zamanı geldi. Biz muhalefetiz, söylemle yetinebiliriz, çünkü elimizde devletin imkanları yok." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın neden İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'ne katılmadığını anlatan Kılıç, "İsrail'in Gazze'ye yönelik terörist saldırılarının birinci haftasında Konya'da Büyük Filistin Mitingimizi icra ettik ve burada hem Türkiye kamuoyuna hem dünyaya mesajlarımızı verdik. Eyleme geçilmesinin zamanı geldi. Biz muhalefetiz, söylemle yetinebiliriz, çünkü elimizde devletin imkanları yok." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Haberler.com stüdyosunda sunucu Cem İrin ve Olgun Kızıltepe'nin canlı yayın konuğu oldu.

"ÇAĞRIMIZI KONYA'DAN TÜRKİYE'YE DUYURDUK"

"İsrail'in Gazze'ye yönelik terörist saldırılarının birinci haftasında Konya'da Büyük Filistin Mitingimizi icra ettik ve burada hem Türkiye kamuoyuna hem dünyaya mesajlarımızı verdik." ifadelerini kullanan Kılıç, "Ve dedik ki: 'İsrail'in yaptığı bir katliamdır, bir soykırımdır. İnsanlık bu soykırımı durdurmak için harekete geçmelidir. Türkiye'nin yapabilecekleri var, Türkiye dışında dünyanın yapabilecekleri var, İslam ülkelerinin yapabilecekleri var. Çağrımızı Konya'dan Türkiye'ye duyurduk." dedi.

"EYLEME GEÇİLMESİNİN ZAMANI GELDİ"

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Filistin Mitingi'ne neden katılmadı?" sorusunu yanıtlayan Kılıç, "Aynı hafta sonu İstanbul'da yine başka siyasi partilerin organizasyonuyla birinci haftasında mitingler yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Büyük Filistin Mitingi de saldırıların üçüncü haftasına denk geldi. Dolayısıyla biz bu süreç içerisinde söylemden eyleme geçilmesi gereken bir evreye gelindiği kanaatiyle hareket ettik. Eyleme geçilmesinin zamanı geldi. Biz muhalefetiz, söylemle yetinebiliriz, çünkü elimizde devletin imkanları yok. Hükümetin eylem anlamında daha somut hamleler yapabilmesini mümkün gördük. Dolayısıyla artık söylem zamanı bitti, eyleme geçmenin zamanıdır diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Suat Kılıç konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu durum Cumhur İttifakı'nda bir çatlak anlamında değerlendirilebilir mi? Doğrusu bu, Cumhur İttifakı'na nereden baktığınıza bağlı. Nihayetinde Büyük Filistin Mitingi'ne biz bütün teşkilatlarımızı yönlendirdik. Katılımın daha büyük ve kalabalık olması adına teşkilatlarımızı SMS ile Atatürk Havalimanı'na yönlendirdik. AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edildi miting. Sayın Cumhurbaşkanı kalabalığa konuştu, diğer katılan Cumhur İttifakı'na mensup siyasi partilerin genel başkanlarının konuşma ya da herhangi bir söz hakları olmadı. Biz zaten bu konuda istediğimiz somut adımları her zeminde seslendirdik."