Fatih Erbakan, Babasının Kabrini Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Fatih Erbakan, parti mensupları ve vatandaşlarla da bayramlaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı vesilesiyle babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Fatih Erbakan'ın yanı sıra ziyarete, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, parti üyeleri ve vatandaşlar da yer aldı. Merkezefendi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından parti mensupları ile birlikte Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret eden Erbakan, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Erbakan daha sonra kabristanda kurulan alanda parti mensubu ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan konuşmasında, "Başta Gazze olmak üzere tüm ezilenlerin, tüm mazlumların kurtuluşuna Cenabı Allah bu bayramı inşallah vesile eylesin. Burada bulunan cemaatimizin ahirete intikal etmiş bütün geçmişlerine, akrabalarına Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Kabri başında hep birlikte hayırla yad ettiğimiz rahmetle andığımız merhum liderimiz Erbakan hocamıza, Hatice Nermin annemize Nizamettin Erbakan amcamıza, Sabiha Erbakan yengemize Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bizleri onlarla inşallah cennetinde buluştursun duasını yapıyorum. Merhum Erbakan Hocamızı burada hem Kuran-ı Kerim tilavetiyle hem dualarla hem de yaptığımız konuşmalarla elbette ki anıyoruz. Hepimizin çok iyi bildiği gibi her yönüyle örnek bir insandı. Siyasetçi kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle, girişimci iş adamı kimliğiyle, öğretmen kimliğiyle, devlet adamı kimliğiyle bir Müslüman olarak huyuyla, ahlakıyla, her yönüyle örnek alınacak bir insandı. Kendisini saatlerce anlatsak, günlerce anlatsak, zaman yetiştiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anarken 3 temel derse dikkat çeken Erbakan, "Birinci ders İslamsız saadet olmaz dersiydi. Bir insan dünyada da ahirette de kurtuluşa ermek istiyorsa, saadet ve selamete ulaşmak istiyorsa mutlaka Cenabı Allah'ın ipine sarılmak zorundadır. İslam'dan başka saadet ve selamet yolu yoktur. İslam sadece ahiret saadeti için değil, dünya saadeti için de gönderilmiştir. Bu nedenle bir insan dünyada da ahirette de kurtuluşa ermek için İslam'a sarılacak. Bu dersi bütün muhatap olduğu insanlara, kitlelere bütün hayatı boyunca ve mücadelesi boyunca rahmetli Erbakan Hocamız verdi. Vermiş olduğu ikinci ders cihadsız İslam olmaz dersi. İslam dininin cihad dini olduğunu, dünya imtihanından geçer not alabilmek için mutlaka cihad dersinden geçer not almamız gerektiğini bizlere öğretti. İslam alemine öğretti ve hatırlattı. Üçüncü dersi de bu cihad farzını eda ederken mücadele edeceğimiz unsurlar dünya Siyonizm'idir. Çünkü cihad farzının temel amacıyla temel hedefiyle, temel tanımıyla, dünya Siyonizm'inin inancı taban tabana zıttır. Cihad farzı, bütün insanlık selamete erecek, herkese refah, herkese adalet, herkese kul hakları sağlanacak, herkese huzur ve barış sağlanacak ve bunun için mücadele edilecek demektir. Dünya Siyonizm'inin inancı ise, sadece bizim için huzur ve barış olacak. Sadece bizim için refah olacak. Sadece bizim için insan hakkı olacak inancına sahip olduklarından dolayı, bizim dışımızdaki insanlar bize köle olacaklar, biz onlara efendi olacağız inancına sahip olduklarından herkese refah, herkese huzur ve barış, herkese adalet herkese kul hakkı temin etmek üzere mücadele etmek olan cihad farzını eda ederken işte bu zümreyle yani dünya Siyonizm'iyle mücadele edeceğiz. Onun için bu cihad farzını hakkıyla eda edebilmek isteyen bir Müslüman dünya Siyonizm'ini de hakkıyla tanımak mecburiyetindedir. Bu dersi de bizlere hayatı boyunca verdi, öğretti. Allah ondan razı olsun. Tabii burada kendisini ve Erbakan ailesinden ahirete intikal etmiş bütün geçmişlerimizi anarken aynı zamanda 55 seneden bu yana Milli Görüş davamıza hizmet edip Erbakan Hocamıza yol arkadaşlığı yapıp ahirete intikal eden bütün geçmiş dava büyüklerimizi de burada hayırla yad ediyoruz, rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL