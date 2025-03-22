İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

Mahkemeye sevk edildi! Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebi
Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı
İzin çıktı! Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan'da görüştü

İzin çıktı! İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan'da görüştü

Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Bilecik'teki ziyaretinde İl Başkanı Serkan Yıldırım ile siyasi dayanışma ve iş birliği konularını değerlendirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'i makamında ağırladı.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Dönmez'in bu ziyareti, siyasi dayanışma ve dostluk bağlarının güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Başkan Yıldırım, sürpriz ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Dönmez'e teşekkürlerini iletti. Bu ziyaretin, bölgesel iş birliği ve ortak hedeflere yönelik çalışmaların pekiştirilmesine katkı sağlanacağı kaydedildi.

Gerçekleşen ziyaret sırasında AK Parti başkanlığında düzenlenen 'Gönül Sofrası' iftar programına katılarak iftarını açan Milletvekili Dönmez, misafirperverlikleri için İl Başkanı Yıldırım'a ve AK Parti ailesine teşekkürlerini dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bize ne

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title