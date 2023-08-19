Fas Kralı 653 Mahkum ve Tutuklu Hakkında Af Kararnamesi Çıkardı

Fas Kralı 6. Muhammed, 'Kral ve Halk Devrimi' günü dolayısıyla toplam 653 mahkum ve tutuklu hakkında af kararnamesi çıkardı. Affın terör suçlarından hüküm giyen bir grup mahkumu da kapsadığı belirtildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk Devrimi" günü dolayısıyla toplam 653 mahkum ve tutuklu hakkında af kararnamesi çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral tarafından çıkarılan affın, fikirleri ve tutumları incelendikten sonra ulusun kutsallarına, değişmez değerlerine ve ulusal kurumlara bağlılıklarını resmen beyan eden, terör ve radikalizme karşı oldukları net bir şekilde belirlenen terör suçlarından hükümlü bir grubu da içerdiği belirtildi.

Affın 16'sı terör ve aşırıcılık suçlarından hüküm giyen toplam 653 tutuklu ve mahkumu kapsadığı ifade edildi.

Fas Anayasası'na göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor. Ülkede özel günlerde gelenekselleşen "Kral Affı", bazı mahkumların tamamen serbest bırakılmasını, bazılarının cezalarında indirim yapılması ile hayata geçiriliyor.

Rabat yönetimi, 2016'da cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, tutukluların sosyal ve ekonomik entegrasyon için hazırlanması dahil olmak üzere bazı yenilikler getiren bir strateji benimsediğini duyurmuştu. Söz konusu strateji, terör suçundan hüküm giyenlerin de topluma entegresi için uzlaşma programını içeriyor.

Fas'ta her yıl 20 Ağustos'ta "Kral ve Halk Devrimi" günü kutlamaları yapılıyor.