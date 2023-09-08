Fas Dışişleri Bakanı BM Temsilcisi ile Batı Sahra Meselesini Görüştü

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Batı Sahra meselesindeki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Ömer Hilal de hazır bulundu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Batı Sahra meselesindeki gelişmeleri ele aldı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Burita, ülkesini ziyaret eden BM yetkilisi de Mistura ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

De Mistura, Batı Sahra meselesiyle ilgili Fas, Cezayir, Moritanya ve Polisario Cephesi arasında yuvarlak masa toplantılarını yeniden başlatmak amacıyla gerçekleştirdiği bölge turu kapsamında Rabat'ı ziyaret etti.

Görüşmede Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Ömer Hilal de hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Burita, Batı Sahra sorununda Fas'ın egemenliği çerçevesinde özerklik teklifi dışında bir çözüm bulunmadığını ifade etti.

BM Özel Temsilcisi de Mistura, Burita ile görüşmesi öncesinde Batı Sahra'yı ziyaret ederek yerel yetkililer ve sivil toplum temsilcileri ile bir dizi toplantı yaptı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Yuvarlak masa toplantıları

Batı Sahra konusunda geçen yıllarda BM gözetiminde Fas ile Polisario Cephesi arasında, komşu ülkeler Cezayir ve Moritanya'nın da katılımıyla yuvarlak masa toplantıları yapılmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde birincisi Aralık 2018, ikincisi Mart 2019'da düzenlenen toplantının üçüncüsünün Mayıs 2019'da yapılması kararlaştırılmış ancak dönemin BM Batı Sahra Temsilcisi Horst Köhler'in sağlık sorunları gerekçeli istifası nedeniyle toplantı gerçekleştirilememişti.

Köhler'in istifasından 2 yıl sonra 6 Ekim 2021'de Staffan de Mistura BM Genel Sekreteri'nin Batı Sahra Özel Temsilcisi oldu.

Cezayir, 22 Ekim 2021'de Batı Sahra sorununun görüşülmesi için Cenevre'de düzenlenen "yuvarlak masa toplantıları"ndan çekildiğini açıklamıştı.