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Fabrika işçileriyle buluşan Erdoğan, salonda açılan pankarta kayıtsız kalamadı

Haberler.com - Emre İliksiz - Politika
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Kayseri'de sanayi işçileriyle buluştuğu programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda üzerinde "Gadalarını alırım" yazan pankarta kayıtsız kalamadı. Konuşması sırasında pankartı görünce gülümsemesine engel olamayan Erdoğan, "Ben sizin gadalarınızı alırım" diyerek reaksiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SALONDA AÇILAN PANKARTA KAYITSIZ KALAMADI

Konuşması sırasında Erdoğan, salonda üzerinde "Gadalarını alırım" yazılı bir pankarta kayıtsız kalamadı. Gülümsemesine engel olamayan Erdoğan, "Ben sizin gadalarınızı alırım" ifadelerini kullandı.

Fabrika işçileriyle buluşan Erdoğan, salonda açılan pankarta kayıtsız kalamadı

KAYSERİ'DE SIKÇA KULLANILAN BİR DEYİŞ

Başta Kayseri'de olmak üzerine bazı yörelerde "Gadasını aldığım" sözü, "Derdini ben alayım, ben çekeyim, sen mutlu ol" manasında kullanılıyor. Gada kelimesi, suç, günah ve dert anlamına geliyor.

Fabrika işçileriyle buluşan Erdoğan, salonda açılan pankarta kayıtsız kalamadı

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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