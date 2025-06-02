Eyyüp Kadir İnan'dan İzmir'deki Çöp Sorununa Sert Eleştiri

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle toplanmayan çöplere ilişkin, "Herkes zannediyor ki bu çöp dağları sadece toplanmayan çöplerden oluşuyor, hayır. Bu çöp dağları beceriksizliğin, ehliyetsizliğin, yönetim sorununun çöp dağlarıdır." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Başkanlığının hazırladığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, burada yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki grev nedeniyle kentte yaşanan sorunları eleştirdi.

Kentte CHP'li belediyecilik anlayışının şehirciliği çökerteceğini yıllar önce öngördüklerini belirten İnan, "Bugün, söylediklerimizi bir bir yaşıyoruz." dedi.

İnan, grev sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çöp toplamak üzere sokağa çıkmasını, "Bir insan olarak takdire şayan, fakat bir idareci olarak CHP yönetiminin beceriksizliğinin belgesidir. Sayın Başkan hatırlatmak isterim, siz bu şehirde çöp toplamak için değil çöp toplatmak için seçildiniz." şeklinde değerlendirdi.

"İzmirliler sizin çalışanınız değil"

İnan, yaşanan krizin yalnızca çöplerin toplanmasıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Herkes zannediyor ki bu çöp dağları sadece toplanmayan çöplerden oluşuyor, hayır. Bu çöp dağları beceriksizliğin, ehliyetsizliğin, yönetim sorununun çöp dağlarıdır." diye konuştu.

İzmirlilerin vatandaşlık görevini yerine getirerek vergilerini ödediğini dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"İzmirliler sizin işçiniz, çalışanınız değildir. Biz İzmirliler olarak gerekli koşullarda çöpümüzü çöp konteynerlerine bırakmakla mükellefiz ama siz de o çöpleri toplayarak İzmirlilerin şehirdeki ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefsiniz. İzmirliler vergisini ödüyor vatandaşlık görevini yapıyor. Siz parasını aldığınız hizmeti vermediğiniz gibi işinizi de vatandaşa yaptırmaya kalkıyorsunuz. Hem Türkiye'nin en yüksek çevre temizlik vergisini ödetip hem de çöpünü toplatmaya kalkarak yeni tür bir dolandırıcılık yöntemini de ortaya koyuyorsunuz."

CHP'li yönetimlerin 25 yıldır süregelen uygulamalarının bugünkü krizin temel nedeni olduğunu belirten İnan, "İzmir'de yaşanan durum en büyük şehircilik krizidir. 3 günlük mesele değildir, 25 yıllık CHP yönetiminin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştiride bulunan İnan, "Özgür Özel İzmir'e gelip İzmir'in sorunlarını dert edinmek yerine, rantçıları, bantçıları, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasının muhataplarını savunuyor." dedi. Özel'in İzmir mitingine değinen İnan, şöyle devam etti:

"CHP tarihinin en kötü mitingini yapmanın altındaki en büyük sebep yolsuzlara, arsızlara, ucu bucağı görünmeyen bu ahtapot gibi kolları uzamış çantacılara partisini esir, kendisini köle etmesindendir. Bugün İzmirlilere büyük eziyet çektiren hizmetsiz, beceriksiz belediyelerine sahip çıkmak yerine yargıdan adam kaçırmaya kalkmanızdandır. O nedenle İzmirli hemşehrilerimiz seni boykot etti, etmeye de devam edecek.".

İnan, kentteki sivil toplum kuruluşlarının grev sürecinde yaşanan sorunlara sessiz kaldığını belirterek, "4 gündür şehirde çöp dağları oluştu, trafik kilit, çalışanlar eziyet çekiyor. Şu büyükşehire söyleyeceğiniz tek bir laf yok mu?" dedi.

Partisinin halkın yanında olduğunu vurgulayan İnan, "Bizim yoldaşımız elitler, tuzu kurular, sırça köşklerde oturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız İzmir'in arka sokaklarında Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır." şeklinde konuştu.