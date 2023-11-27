Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Nişancı Mahallesi'nde 50 yıldır yaşanan tapu sorununu çözdü

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yaptığı çalışmalar sonucu Nişancı Mahallesi 153 adada 50 yıldır yaşanan tapu sorunu çözüldü.

Eyüpsultan'da, Nişancı Mahallesi 153 adada 50 yıldır yaşanan tapu sorunu çözüldü. 2010 yılında yenileme alanı ilan edilen bölgede yaşanan sorunun, Belediye Başkanı Deniz Köken'in girişimleri ardından 218 malik tapularına kavuştu. Tapu teslimiyle ilgili düzenlenen törende Belediye Başkanı açıklamalarda bulundu.

"Bölgenin epey bir noktasına dokunmaya gayret ettik"

"Birlik Olup Elele Verdik, Çözülmez Denilen Tapu Sorununu Çözdük" sloganıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken, "Yaklaşık 4,5 senedir bölgenin epey bir noktasına dokunmaya gayret ettik. Nişancı'da biraz daha fazla oyalandık. Çünkü orada o mesele kangren olmuştu. Nişancı ve Sakarya Mahallesi'nin ciddi bir sorunu vardı. Sakarya Mahallesi'nde mahkeme sonuçlarını bekliyoruz. Ama Nişancı'yı hamdolsun yaptık" dedi.

"Tarihi lokasyonlarda bu işleri yapmak kolay değil"

Tarihi lokasyonlarda bu işleri yapmanın kolay olmadığına dikkat çeken Başkan Köken, "Burada da 3 kat vardı, 4 kata çıkardık. 5 diye direttik ama anca 4 katı kurtarabildik. Ama en nihayetinde Nişancı adresi, mülkiyeti belli, katı belli, soru sorulduğunda doğru cevap verebileceğimiz bir halde. Bu zor bölümdü. Şimdi zor bölümü bitirince dönüşümle ilgili biz de elimizden geleni yaparız. Gelecek dönemde çok daha ışıl ışıl bir Nişancı olacak. Yaptığımız peyzaj projeleri de oraya çok güzel şeyler katacak" diye konuştu.

"Nişancı'da büyük bir seyir terası yapıyoruz"

Nişancı'da büyük bir seyir terası yapıldığını dile getiren Başkan Deniz Köken, şunları söyledi: "Eyüpsultan Seyir Terası olacak adı. İnşallah orayı da birlikte açarız, birlikte çay içeriz, kahve içeriz. Bu tapuların kutlamasını orada yaparız. Orayı da hayata geçirdiğimizde Nişancı Mahallesi farklı bir yapıya bürünecek. İlçe belediyesi tek başına inşaat yapamaz. Bizim bölgemizde Sakarya, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap bölgelerinde tapu ve plan sorunu vardı. Akşemsettin ve Çırçır halen çözülemedi. Oradaki mülkiyet meseleleri tamamen bizim dışımızda gerçekleşiyor. Biz kendi uhdemizde olan yerleri çözmeye çalışıyoruz. Saçak parselleri biz çözdük. 44 tane site, 6 bin konut. Yaklaşık 10 bin konuta dönüşüm olacak." Dedi. Konuşmasının ardından tapuları hak sahiplerine teslim etti.

Tapularını alan vatandaşlar çok mutlu

Tapularına kavuşan Nişancı Mahalle sakinlerinden Filiz Suran, "Şu an tapularımızı aldığımız için çok mutluyuz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerisinde de güzel şeylerle devam edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatma Bayram isimli mahalle sakini ise, "Tapularımızı almaya geldik, çok mutluyuz. Böyle güzel bir güne vesile oldukları için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan törene katılamayan hak sahipleri belediyeye gelerek tapularını alabilecekler. - İSTANBUL