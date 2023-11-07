Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbetine bir ailenin daha katılımıyla sayı 369'a yükseldi. Evlat mücadelesi bin 527 gündür sürerken, yeni aile HDP önündeki çadıra gelerek oturma eylemine katıldı.

Evlat direnişindeki aile sayısı 369'a yükseldi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbetine bir ailenin daha katılımıyla sayı 369 oldu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 527 gündür sürerken, direnişe yeni ailenin katılımıyla sayı 369'a yükseldi. Ağabeyi Rafet'in 1993 yılında İstanbul'da inşaat işinde çalışırken kaybolduğunu söyleyen kardeşi Emine Can, Batman'dan annesi Gülistan Ekinci ile birlikte HDP önündeki çadıra gelerek oturma eylemine katıldı.

30 yıldır ağabeyinden haber alamadıklarını söyleyen Can, "Ben ağabeyimin küçük kardeşiyim. Terör örgütünü lanetliyoruz. Hiçbir genç, hiçbir çocuk artık kandırılmasın. Ben ağabeyimi geri istiyorum. Yıllardır onun hasretini çekiyoruz. Annem ağabeyimin hasretinden ağlayarak gözünü bozdu. Ne hakkınız var bu çocukları kandırıp kaçırıyorsunuz? Yeter artık. Ben 4-5 yaşındayken ağabeyim İstanbul'da çalışırken kayboldu. O günden bu yana haber alamıyoruz" dedi.

Evlat mücadelesine katılan anne Gülistan Ekinci ise evladına Kürtçe seslenerek 'teslim ol' çağrısında bulundu.