Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak

Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
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Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
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Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kritik bir sürece giriyor. PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından, TBMM'de komisyon kurulması bekleniyor. Komisyon süreç için yol haritası hazırlayacak. Suça karışan, karışmayan, yönetici ve emri veren olarak 4 başlıkta çalışma yapılması bekleniyor.

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kritik bir sürece daha giriyor. PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni bir komisyon kurulması bekleniyor. Komisyonun temel görevi, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu, mevzuat değişiklikleri ve toplumsal entegrasyon süreci için yol haritası hazırlamak olacak.

MEVZUATTA BOŞLUK VAR

Mevcut Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda, kendini fesheden bir terör örgütünün üyelerine dair özel bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle kurulacak olan komisyon, örgüt mensuplarının Türk hukuk sistemi içindeki karşılığını değerlendirecek ve gerekli yasal düzenlemeleri masaya yatıracak.

Komisyon, "silah bırakan örgüt üyelerinin hangi hukuk rejimine tabi olacakları, yargılamalarının nasıl yapılacağı, hangi koşullarda sorumluluktan muaf tutulabilecekleri" gibi sorulara yanıt arayacak.

'EVE DÖNÜŞ YASASI' DÖRT BAŞLIKTA ELE ALINACAK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; silah bırakma sürecinin ilerlemesiyle birlikte, gündeme gelen en önemli başlıklardan biri de bir tür "eve dönüş yasası" olacak. Bu kapsamda, örgüt mensuplarının hukuki durumu dört ayrı kategori altında değerlendirilecek:

  • Suça karışmamış örgüt üyeleri
  • Suça karışmış örgüt üyeleri
  • Örgüt yöneticileri
  • Emir verenler

Her bir kategori için ayrı hukuki çerçeve ve prosedür önerileri hazırlanacak. Özellikle suça karışmamış ve Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri için, entegrasyon ve yeniden topluma kazandırma adımlarının öncelikli olarak atılması planlanıyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

TBMM çatısı altında kurulacak komisyonun gündeminde sadece hukuki süreçler değil, aynı zamanda toplumsal entegrasyon politikaları da yer alacak. Komisyon üyeleri, benzer süreçleri yaşamış ülkelerin örneklerini de inceleyerek Türkiye için uygun modelleri değerlendirecek.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARIN DURUMU NE OLACAK?

Adalet Bakanlığı verilerine göre şu anda cezaevlerinde 359'u tutuklu, 512'si hükümözlü (hükmü kesinleşmemiş ancak halen tutuklu bulunan kişi), 3 bin 811'i hükümlü olmak üzere toplam 4 bin 600 civarında PKK'lı terörist bulunuyor. DEM Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde AK Parti ile gerçekleştirdiği görüşmede bu kişilerin durumuna ilişkin özel bir düzenleme talebinde bulunmuştu.

Ancak AK Parti kaynakları, şu aşamada "af" niteliğinde bir yasal düzenlemenin gündemlerinde olmadığını, daha çok bireysel koşullar ve suç ayrımı temelinde ilerlenebileceğini belirtiyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (28)

Haber Yorumlarıatilla orhan:

Tayyip Erdoğan ülkeyi yıkıma götürüyor iktidarı ve partisi için devleti bile harcamaya hazır. sağolun AKP destekçileri ekonomi eğitim derken en son devlete gelmişti sıra.

Yorum Beğen237
Yorum Beğenme88
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Haber YorumlarıManer :

Pkk huc bitmesin mi istiyorsun? Pkk silah birakirsa devlet biter diye mi düşünüyorsun? Dünyanin neresine gidersen git. Silahla mucadele masada anlasma ile teror bitirilmistir. Bize helince lag lag lag. Senin aklini seveyim.

yanıt32
yanıt71
Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

sıkıştınız mı dünyadaki duruma bakmanız çok akıllıca. özellikle Çine bakın orada 43 yaşında emeklilik var mı okul sınav sistemi nasıl teknolojide durumları nasıl?

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıAras Aras:

Peki Türkiye'nin kurtlere karşı işlediği suçlar var, o suçların karşılığı ne olacak

Yorum Beğen38
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Haber Yorumlarımehmet mahir:

Hiç kimse mahsum değil önemli olan yanlıştan dönmek iyi olan herşey iyidir geçmişi konuşmak fitnedir

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Onuda sana yüklenecek

yanıt1
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Haber YorumlarıSeyhan Vurgun:

1. sarı torba 2. sarı torba 3. sarı torba 4. sarı torba

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıFerhat Ünlü:

sende onlar gıbısın onlarla beraber sende gir sarı torbaya :)))

yanıt5
yanıt8
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunların içinden döneceklerin sayısı 1000 i geçmez diye düşünüyorum ABD den alacakları görevler için oralarda kalırlar ..

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıManer :

Koca devlet akli, binlerce uzman gorevlinin cabasi ve fikrine karşı senin fikrin hic hukmunde

yanıt11
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