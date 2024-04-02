Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak

Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 20 yıldır MHP ve AK Parti belediyesinde olan ilçeyi kazanan Beşikçioğlu, vatandaşlarla kutlama yaparak işçilere işten çıkarmama sözü verdi.

ANKARA HAVASI OYNAYARAK KUTLADI

Seçim çalışmaları sırasında, belediye başkanlığını kazandığı takdirde zaferi Ankara havası oynayarak kutlayacağını belirten Beşikçioğlu, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya geldi. Buradaki teşekkür konuşmasının ardından Beşikçioğlu, seçim zaferini yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Beşikçioğlu, "Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak. Bu Erdal Beşikçioğlu sözüdür" dedi.