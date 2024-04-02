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Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak

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Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 20 yıldır MHP ve AK Parti belediyesinde olan ilçeyi kazanan Beşikçioğlu, vatandaşlarla kutlama yaparak işçilere işten çıkarmama sözü verdi.

ANKARA HAVASI OYNAYARAK KUTLADI

Seçim çalışmaları sırasında, belediye başkanlığını kazandığı takdirde zaferi Ankara havası oynayarak kutlayacağını belirten Beşikçioğlu, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya geldi. Buradaki teşekkür konuşmasının ardından Beşikçioğlu, seçim zaferini yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Beşikçioğlu, "Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak. Bu Erdal Beşikçioğlu sözüdür" dedi.

Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak

Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak

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Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Politika

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Ankara Ünlüler Magazin Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (6)

haksız mıyım:

herkes layık olduğu şekilde yönetilir. kıvır kıvır kıvırıyor başşşşkaaan. oh yandan yandan. yaklaştı para takıyim lannn gerdanına:)))

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Hakan Celik:

havlama sesi mi duydum yoksa tencerede makarna pişiyor onun sesi mi ?

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aygün:

sakallı hırsızlardan iyidir

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yanıt10
Pervasız:

Haramilerin saltanatı yıkıldı çatla ??

yanıt13
yanıt5
sade vatandaş:

zaten en doğru olan şey bu partizanca hareket etmeden işini layığıyla yapanlara hiç dokunulmaması lazım ama hizmetleri sobote ederek belediyeyi kötü gösterecek olanları gözünün yaşına bakmadan işten el çektirilmeli

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yanıtYanıtla
Mert Kafkas Sahin:

Bu eleştiren Akp/mhp tayfasına bakmayın, onlar da geçecek halk için çalışana.

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yanıtYanıtla
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