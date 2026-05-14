Bakan Uraloğlu: '(Etimesgut Havalimanı) 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz'

Ankara'daki Etimesgut Havalimanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, yenileme ve yapım çalışmaları devam eden Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Uraloğlu, "Etimesgut Havalimanı'nda pist, apron, taksi yolu ve Devlet Konukevi başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, çalışmalarda yüzde 90'ın üzerinde fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını da söyledi.

"2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz"

Uraloğlu, "Proje kapsamında mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz. Pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. Pistin aşınma tabakası imalatlarını tamamladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca hem mevcut taksi yollarını yenilediklerini hem de yeni paralel ve bağlantı taksi yolları yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, mevcut taksi yollarındaki kazı ve dolgu imalatlarının tamamlandığını kaydederek, paralel taksi yolunun dolgu imalatlarında da sona yaklaştıklarını belirtti.

"160 bin metrekarelik yeni apron imalatı çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi"

Apron kapasitesinin de artırıldığını belirten Uraloğlu, "Toplamda 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı çalışmalarımızda kaliteli beton ve aydınlatma direkleri imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Pist, apron ve taksi yollarının tamamlanması ile birlikte toplamda 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacak" açıklamasında bulundu.

Devlet Konukevi'nde ince imalat çalışmaları sürüyor

Etimesgut Havalimanı'nda yapımı devam eden 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi'nin ince imalat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Uraloğlu, açık otopark alanlarının altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi. Havalimanı çevresindeki ulaşım altyapısının da güçlendirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, çevre güvenlik yolu, çevre güvenlik duvarı ve altyapı deplase çalışmalarının eş zamanlı devam ettiğini söyledi.

"Bağlantı yolu Etimesgut Havalimanı'ndan Ayyıldız yerleşkesine ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak"

Bakan Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı bağlantı yolu kapsamında çalışmalara Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplam 12,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolun 6,5 kilometrelik kesimini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında projelendirdik. Projenin bölünmüş yol kesiminde kalan 3 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu Etimesgut Havalimanı'ndan Ayyıldız yerleşkesine ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak."

"Ay Yıldız Köprüsü'nü 140 metre uzunluğunda inşa ediyoruz"

Uraloğlu ayrıca iş kapsamında teknolojik bir köprüyü de hayata geçirdiklerini belirterek, "Ay Yıldız Köprüsü'nü 140 metre uzunluğunda, ekstradoz eğik askılı olarak inşa ediyoruz. Projede ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi'nde de çalışmalara devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı