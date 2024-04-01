Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, seçimde rakibine fark attı.
Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise %32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti. Sandık açılmasıyla X hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu,"Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.
MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde malvarlığını açıklamıştı. "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diye açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:
- Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
- İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
- İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
- İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
- İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
- 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
- 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil