Eskişehir ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri Arasında Kardeşlik Protokolü İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 1. Etap Belediye Su Kardeşliği kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürkal Gökçe ve teknik heyetle beraber Eskişehir'de düzenlenen Belediye Su Kardeşliği Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 31 Ocak 2023 tarihinde ilan edilen Ulusal Su Verimliliği Seferberliği sürecinde, belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması için 27 belediyenin katılımıyla başlatılan 1. Etap Belediye Su Kardeşliği kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

KORKMAZ: "GELECEĞİMİZE ÇOK BÜYÜK KATKILAR SUNACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılım sağlayan MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz açılış konuşmasında; nüfus artışı, küresel ısınma, kuraklık, rezervlerin azalması, su kaynaklarının hızla kirlenmesi ve Mersin'deki yoğun göçün beraberinde getirdiği su talebindeki artışa dikkat çekti.

Suyun doğru yönetimi ve korunmasını, özellikle kayıp-kaçakla mücadelede teknolojiye önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, teknolojik ve dijital yatırımlar hakkında detaylı bilgiler vererek, "Yaşam kaynağımız olan suyun korunmasını ve takibini ancak bilimin ışığında ileri teknolojiyi kullanarak yapabiliriz. Bu konuda MESKİ Genel Müdürlüğü olarak doğru yolda olduğumuzu ifade etmek isterim. Hepimize çok büyük işler düşüyor. Bu itibarla, Kardeşlik Projesi'nin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu projeyle edineceğimiz deneyimle, birlikte kurtaracağımız her su damlası sayesinde geleceğimize çok büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. Eskişehir ve Mersin arasındaki bağı güçlendirecek kardeşlik ile birlikte özellikle gelecek nesillere, yaşanabilir kaliteli bir dünya bırakacağımızın kanaatindeyim" diye konuştu.