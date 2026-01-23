Haberler

Milletvekili Hatipoğlu: "Millî bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TÜRASAŞ'ın hidrojenli tren geliştirme projesinin yerli ve milli bir vizyon ile Eskişehir'de hayata geçtiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da projenin tarihi imzalarının atıldığını duyurdu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TÜRASAŞ'ın hidrojenli tren geliştirme projesiyle ilgili olarak, "Ar-Ge'si, üretimi ve fikri haklarıyla tamamen yerli ve milli bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın hidrojenli tren geliştirme projesi için tarihi imzaların atıldığını açıkladı. İngiltere ile yapılan bu stratejik iş birliğiyle demiryollarında sıfır emisyonlu, daha çevreci bir dönüşüm başlattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, projenin Ar-Ge ve üretim merkezi TÜRASAŞ olacağını ifade etti. Ayrıca, tüm fikri hakların yerli ve milli kalacağını vurguladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Ar-Ge'si, üretimi ve fikri haklarıyla tamamen yerli ve milli bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor Hidrojen teknolojisinde bölgesel güç olma yolunda çok kıymetli bir adım. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Görüntüye tepki yağıyor! Genel başkan yemeğe çakarlı konvoyla gitti
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım