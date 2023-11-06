Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Eskişehir Valiliği, son 1 haftada yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 8 kişinin tutuklandığını ve çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, son 1 haftada kolluk kuvvetleri tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında yakalanan 8 kişinin tutuklandığını ve çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, 30 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmaları açıkladı. Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 farklı çalışmada 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 8 şahsın tutuklandığı, 'Uyuşturucu Madde Kullanma' suçuna karışan 24 kişiye de işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Rapora göre yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların üzerlerinde toplam 2 kilogram 138 gram skung maddesi, 315,18 gram esrar, 284,30 gram bonzai, 151 adet ecstasy hapı, 89 adet sentetik hap, 1 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmalarına da yer verildi. Edinilen bilgilere göre jandarma ekiplerince, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 farklı olayda 3 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerde yapılan aramada 2 gram kubar esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR