Eskişehir'de iki mahallenin yolunda iyileştirme çalışmaları başladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın girişimiyle Beylikova ilçesine bağlı iki mahallenin yolunda iyileştirme çalışmaları başladı. Gürcan'ın yol sorununun çözümü için mahalle sakinlerine söz verdiği kaydedilen açıklamada, çalışmaların başladığı belirtildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın girişimiyle Beylikova ilçesine bağlı iki mahallenin yolunda iyileştirme çalışmaları başladı.

Gürcan'ın Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gürcan'ın Aşağıdudaş Mahallesi ziyaretinde, vatandaşların Aşağıdudaş ve Bahçekuyu mahallelerini kara yoluna bağlayan stabilize yolu kullanan maden kamyonlarının toz taşımı yapmasından dolayı yaşadıkları zorluğu dinlediği belirtildi.

Gürcan'ın yol sorununun çözümü için mahalle sakinlerine söz verdiği kaydedilen açıklamada, "Ziyaretten çok kısa bir süre sonra Aşağıdudaş ve Bahçekuyu mahallelerini kara yoluna bağlayan yolda Antalya Mermer İşletmesi tarafından yol iyileştirme çalışmaları başladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşağıdudaş Mahalle Muhtarı Bülent Acar, yol çalışmalarının başlamasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Toz gitti, yol geldi. Yolun yapılmasında emekleri olan AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Ayşen Gürcan'a, Beylikova Belediye Başkanımız Özkan Alp'e ve Antalya Mermer Şirketine Aşağıdudaş Mahallesi adına teşekkür ederim." dedi.