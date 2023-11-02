Eskişehir'de Ekim Ayında Yapılan Trafik Denetimleri Raporu Açıklandı

Eskişehir Valiliği, ekim ayı boyunca il genelinde yapılan trafik denetimleri raporunda toplam 93 bin 317 aracın sorgulandığını ve 42 milyon 114 bin 148 TL tutarında 34 bin 467 adet trafik cezası uygulandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, ekim ayı boyunca il genelinde yapılan trafik denetimleri raporunda toplam 93 bin 317 aracın sorgulandığını ve 42 milyon 114 bin 148 TL tutarında 34 bin 467 adet trafik cezası uygulandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, ekim ayında kolluk kuvvetleri tarafından il genelinde yapılan trafik denetimleri raporunu açıkladı. Raporda toplam 93 bin 317 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 34 bin 467 adet trafik cezası uygulandığı, 887 aracın trafikten men edildiğini ve 42 milyon 114 bin 148 TL tutarında trafik cezası uygulandığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin detayları hakkında bilgi verilen raporda, toplam 1 adet ölümlü, 228 yaralanmalı ve 260 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan 42 sürücünün sürücü belgesi geri alınırken, 278 öğrenciye trafik kuralları hakkında; 272 vatandaşa ise trafik kazalarına karşı alınabilecek tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildiği açıklandı. - ESKİŞEHİR