Eskişehir'de depremzedeler için 'Demokrasi Yolculuğu' düzenlenecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle, ikameti deprem bölgesindeki illerde bulunan seçmenlerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmeleri için 'Demokrasi Yolculuğu' düzenlenecek. Çalışmayla Eskişehir'deki depremzede vatandaşların afet bölgesindeki illere ulaşımı ücretsiz olarak sağlanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle, ikameti deprem bölgesindeki illerde bulunan seçmenlerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmeleri için 'Demokrasi Yolculuğu' düzenlenecek. Çalışmayla Eskişehir'deki depremzede vatandaşların afet bölgesindeki illere ulaşımı ücretsiz olarak sağlanacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çeşitli kentlere göç etmek zorunda kalan ancak adresini taşıtamayan vatandaşlar için Eskişehir'in Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeleri ortak çalışma başlattı. Afet bölgesinden Eskişehir'e gelen fakat adresi afet bölgesindeki illerde görünen seçmenler; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle 'Demokrasi Yolculuğu' yapacak.

AYNI GÜN ESKİŞEHİR'E DÖNÜLECEK

Çalışmayla depremzede seçmenlerin Eskişehir'den, depremlerin yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya ulaşımı sağlanacak. Yeterli yolcu sayısına ulaşacak otobüslerle bölgeye gidecek seçmenler, oyunu kullandıktan sonra aynı gün Eskişehir'e dönecek.

Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz ulaşım desteği hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0222 211 55 00 numaralı telefonun dahili 1202-1221-1400-1611 ve 1624 no'lu hatlarından yetkililere ulaşabilecek.