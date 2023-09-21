Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından çalıştay düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Sera Gazı Azaltım Çalıştayı'nda, Eskişehir için hazırlanan sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı ele alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Sera Gazı Azaltım Çalıştayı" düzenlendi.

Eskişehir için hazırlanan ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen "Eskişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" kapsamında Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda, "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Sera Gazı Azaltım Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda, resmi yazı ile davet edilen ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından birçok uzman ve yetkili yer aldı.

Çalıştay, "Eskişehir Sera Gazı Envanteri ve Çalıştay Metodolojisi" hakkında katılımcılara yapılan sunumların ardından belirlenen konu başlıklarına göre ayrılan yuvarlak masalarda devam etti. "Binalar, Sürdürülebilir Enerji, Atık ve Atıksu, Ulaşım, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi" kaynaklı sera gazı azaltımı konularını ele almak üzere oluşturulan masalarda; belirlenen azaltım eylemlerinin tartışılması, görüş ve önerilerin dinlemesi ve azaltım eylemlerinin önceliklendirilmesi çalışmaları yapıldı. Çalıştayın sonunda tüm katılımcılara, moderatörler tarafından sıra ile masa çalışmalarının süreç ve sonuçları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Çalıştayda atık oluşturmamak için tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar yerine, katılımcıların mataralarına su doldurabilmelerini sağlayan su sebili, sürahi, cam su bardağı ve çay bardağı kullanılarak karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yeni adımlar atıldı.