Eskişehir'de 8 CHP'li Başkan Yeni Parti'ye Geçti, Dökmeci CHP'de Kaldı

YENİ PARTİ'YE GEÇTİLER

Yeni Parti'ye geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile birlikte toplanarak karar alan Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller de CHP'den istifa edip, Yeni Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

DÖKMECİ: CHP'DE KALACAĞIM

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki toplantıda yer almadı, CHP'de kalacağını açıkladı. Dökmeci, açıklamasında, " Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıyorum, yeni bir partiye geçmiyorum. Şu an için partimizdeyiz ve aynı çatı altında yolumuza devam ediyoruz. Ben her şeyden önce hemşehrilerime karşı sorumluluğumu biliyorum. Ben hemşehrilerime arkamı dönemem. Bizlere güvenen, destek veren, bu şehri birlikte omuzladığımız insanları hiçbir siyasi hesabın gerisinde bırakamayız. Bizim için siyaset, makam, mevki veya kişisel hesapların değil, millete hizmet etmenin aracıdır. Önce millet. Millet yoksa siyaseti kime yapacağız? Bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sivrihisar'ımız için çalışmaya, hemşehrilerimizin yanında olmaya ve ilçemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Farklı bir siyasi yol tercih ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan tüm arkadaşlarımıza çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum" dedi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan da geçen hafta Yeni Parti'ye geçmişti. Böylece Eskişehir'de 9 CHP'li belediye başkanından 8'i, Yeni Parti'ye geçmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı