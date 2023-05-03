Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in kuzenleri adalet istedi

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in kuzenleri, Ateş için adalet istedi. Sevgi Bozkurt Yıldız ve Barış Şahin Bozkurt İYİ Parti'nin Bursa mitingine katılarak, "Sinan Ateş için Adalet" talebinde bulundu.

Haber : MAHİR BAĞIŞ / Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in kuzenleri, Ateş için adalet istedi. Sevgi Bozkurt Yıldız, "Biz kardeşimizin katillerinin bulunmasını ve yakalanmasını istiyoruz. Üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hala adalet tecelli etmedi. Bizim hala yüreklerimiz yanıyor. Biz gerçek suçluların bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi. Barış Şahin Bozkurt ise, "Bu işin sonuna kadar gideceğiz, peşini bırakmayacağız. Katiller bulunana kadar devam edecek peşini bırakmayacağız. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in kuzenleri Sevgi Bozkurt Yıldız ve Barış Şahin Bozkurt İYİ Parti'nin bugün Bursa'da gerçekleştirdiği mitinge katıldı. Mitinge üzerinde Sinan Ateş'in fotoğrafının yer aldığı siyah tişört giyerek gelen Sevgi Bozkurt Yıldız ile Barış Şahin Bozkurt'un ellerinde de "Sinan Ateş için Adalet" yazan dövizler yer aldı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sevgi Bozkurt Yıldız ve Barış Şahin Bozkurt, Sinan Ateş için adalet istediklerini ifade ettiler.

"GERÇEK SUÇLULARIN BULUNUP ADALETE TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Sinan Ateş'in katillerinin bulunmasını ve yakalanmasını istediklerini söyleyen Sevgi Bozkurt Yıldız, "Üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hala adalet tecelli etmedi. Bizim hala yüreklerimiz yanıyor. Biz gerçek suçluların bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi. Barış Şahin Bozkurt ise, "Bu işin sonuna kadar gideceğiz, peşini bırakmayacağız. Katiller bulunana kadar devam edecek peşini bırakmayacağız. Adalet istiyoruz" diye konuştu.