Eski Ülkü Ocakları Başkanı: Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan iddia kamuoyunda büyük ses getirdi. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Demir katıldığı canlı yayında "Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Bir mafya grubu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA HAMLE YAPILACAĞIYLA İLGİLİ DUYUMLARIM VAR"

Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var" diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir.

"SAKIN HA, BU ATEŞ HEPİMİZİ YAKAR"

Aldemir sözlerine şöyle devam etti; "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortak olur bu işin. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan'a (Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş) yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik, sakın ha. Sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum."